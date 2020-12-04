Batman'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından il sınırları içerisinde gerçekleştirilen bir aylık faaliyetler kamuoyuyla paylaşıldı.

Jandarma unsurlarının bir ayda gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde çok sayıda gümrük kacağı sigara, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ele geçirildi, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman'da kaçakçılara yönelik güvenlik güçlerinin başarı çalışmaları devam ediyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-30 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 927 paket bandrolsüz kaçak sigara, 76 kilo kaçak kıyılmış tütün, 156 gram kubar esrar, 26 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca sınır illerinden ülkeye giriş yapıp Batman üzerinden batı illerine kaçak yollara gitmeye çalışan 30 Afganistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Adli ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gümrük kacağı sigara, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.