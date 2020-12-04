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Batmanlılara bir hastane müjdesi daha

Bölge Devlet Hastanesi ile yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin birleştirerek 810 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamasının ardından bir müjde daha Ziver Özdemir’den geldi. Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılacak tadilatın ardından 160 yataklı İluh Devlet Hastanesi olarak hizmet verecek.

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Giriş Tarihi: 4.12.2020 18:56 ABONE OL
Batmanlılara bir hastane müjdesi daha

Yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin Bölge Devlet Hastanesi ile birleştirilip Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesinden sonra eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de sağlık tesisi olarak değerlendirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan beklenilen karar çıktı.

AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve yeni devlet hastanesi taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Milletvekili Özdemir, eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin tadilat işlemlerinin ardından 160 yatak kapasitesiyle genel devlet hastanesi olarak Batmanlıların hizmetine sunulacağını ifade etti.

HASTANELERDE HİZMET KALİTESİ ARTTI

Batman'daki Sağlık yatırımlarını çok önemsediklerini dile getiren Milletvekili Özdemir, kentteki hastanelerin yatak kapasitelerin artırılması için uğraştıklarını dile getirerek, Hürriyet, Tılmerç, Bayındır semt poliklinikleri ile devlet hastanelerinin yükünü hafiflettiklerini aktardı. 810 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle de hizmet kalitesinin artırıldığını ve diğer illere sevk sayılarının en aza indirileceğini söyleyen Milletvekili Özdemir, "İsmini ilimizin tarihinden alan İluh Devlet Hastanemizin Batman ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Batmanlılara bir hastane müjdesi daha
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