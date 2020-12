Bin 500 liraya devleti sattılar

Türkiye'ninithalat yaptığıenerji deviyabancı bir şirketegizli bilgilerisızdıran, enerjişirketi yöneticisiEmel Öztürk'ünaralarında bulunduğu6 kişilik enerjicasusluğu hücresi hakkındahazırlanan iddianamekabul edildi. SABAH'ın manşettenduyurduğu olayla ilgiliönemli bir gelişme yaşandı.Davanın sanıkları arasında yeralan enerji sektöründe görevliGürcan Ö., etkin pişmanlıkhükümlerinden yararlanma talebiyleifade verdi ve itirafçı oldu.Bir enerji firmasında uzmanolarak görev yapan GürcanÖ., verdiği gizli bilgilerkarşılığında Danıştay2. Daire Başkanışehit Mustafa YücelÖzbilgin'in oğluSerkan Özbilgin'den3 yıl boyunca her ay"elden" rüşvetaldığınıitiraf etti. Özbilgin, bilgileri hücrenin1 numarası, enerji şirketiyöneticisi Emel Öztürk'e gönderdi.Öztürk de Türkiye'nin enerjiithalatına ilişkin bilgileri, yabancışirketin yöneticilerine, aylık tablove grafikler halinde ulaştırdı.Gürcan Ö.'ye ait SABAH'ın ulaştığıifadeler şu şekilde:Serkan Özbilgin benimletemasa geçti. Kendisiyle elektronikbülten tablosunda yayınlanmayangünlük enerji işletmeraporlarının gizli olan yüzde10'luk kısmını içerir raporlarıpaylaştım. Bu işlem için 2017'ninbaşında aylık bin 500 lira rüşvetödenmesi için anlaştık.Ticari sır kapsamında gizlibilgileri, Aralık 2019'a kadarWhatsapp yoluyla Özbilgin'eaktardım. Her ay aldığım parazamanla 2 bin, 2 bin 500 ve sonolarak 3 bin liraya kadar arttı.Paraları her ay Özbilgin'in ofisinegiderek elden aldım.Benden doğalgaz ithalatfiyat bilgilerini de istedi. 5kez gizli, kurum dışından kimseninbilmemesi gereken doğalgazalım fiyat liste bilgilerini de,benimle aynı firmada uzmanolarak çalışan Arzu G.'den alarak,Özbilgin'e ulaştırdım.DOSYADA Özbilgin ve Gürcan Ö. arasında Aralık 2017-Temmuz 2018 arasında gerçekleşen bazı konuşmalar da yer aldı. Buna göre; örneğin 22 Temmuz 2018'de Gürcan Ö., "İran Mavi Akım Azeri gazı günlük raporlarını da ister misin?" diye sordu. Özbilgin ise "Evet iyi olur. Teşekkür ederim" diye cevap verdi.