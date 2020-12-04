Bin 500 liraya devleti sattılar

Türkiye'nin
ithalat yaptığı
enerji devi
yabancı bir şirkete
gizli bilgileri
sızdıran, enerji
şirketi yöneticisi
Emel Öztürk'ün
aralarında bulunduğu
6 kişilik enerji
casusluğu hücresi hakkında
hazırlanan iddianame
kabul edildi. SABAH'ın manşetten
duyurduğu olayla ilgili
önemli bir gelişme yaşandı.
Davanın sanıkları arasında yer
alan enerji sektöründe görevli
Gürcan Ö., etkin pişmanlık
hükümlerinden yararlanma talebiyle
ifade verdi ve itirafçı oldu.
Bir enerji firmasında uzman
olarak görev yapan Gürcan
Ö., verdiği gizli bilgiler
karşılığında Danıştay
2. Daire Başkanı
şehit Mustafa Yücel
Özbilgin'in oğlu
Serkan Özbilgin'den
3 yıl boyunca her ay
"elden" rüşvet
aldığını
itiraf etti. Özbilgin, bilgileri hücrenin
1 numarası, enerji şirketi
yöneticisi Emel Öztürk'e gönderdi.
Öztürk de Türkiye'nin enerji
ithalatına ilişkin bilgileri, yabancı
şirketin yöneticilerine, aylık tablo
ve grafikler halinde ulaştırdı.
Gürcan Ö.'ye ait SABAH'ın ulaştığı
ifadeler şu şekilde:
Serkan Özbilgin benimle
temasa geçti. Kendisiyle elektronik
bülten tablosunda yayınlanmayan
günlük enerji işletme
raporlarının gizli olan yüzde
10'luk kısmını içerir raporları
paylaştım. Bu işlem için 2017'nin
başında aylık bin 500 lira rüşvet
ödenmesi için anlaştık.
Ticari sır kapsamında gizli
bilgileri, Aralık 2019'a kadar
Whatsapp yoluyla Özbilgin'e
aktardım. Her ay aldığım para
zamanla 2 bin, 2 bin 500 ve son
olarak 3 bin liraya kadar arttı.
Paraları her ay Özbilgin'in ofisine
giderek elden aldım.
Benden doğalgaz ithalat
fiyat bilgilerini de istedi. 5
kez gizli, kurum dışından kimsenin
bilmemesi gereken doğalgaz
alım fiyat liste bilgilerini de,
benimle aynı firmada uzman
olarak çalışan Arzu G.'den alarak,
Özbilgin'e ulaştırdım.
'RAPORLARI DA İSTER MİSİN?'
DOSYADA Özbilgin ve Gürcan Ö. arasında Aralık 2017-Temmuz 2018 arasında gerçekleşen bazı konuşmalar da yer aldı. Buna göre; örneğin 22 Temmuz 2018'de Gürcan Ö., "İran Mavi Akım Azeri gazı günlük raporlarını da ister misin?" diye sordu. Özbilgin ise "Evet iyi olur. Teşekkür ederim" diye cevap verdi.