Bingöl'de PKK'ya operasyon

Bingöl'ün Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 03 Aralık 2020 tarihinde Bingöl İli Merkez, Genç ve Yedisu İlçeleri kırsalında icra edilen operasyonlar neticesinde yapılan arazi aramasında Genç ve Yedisu İlçelerinde meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde ve Merkez İlçede toprağa gömülü vaziyette mühimmat, bol miktarda gıda, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Operasyonlar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." denildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Sığınakta 10 adet 25 kligoramlık mutfak tüpü, 5 adet küçük tüp, 1 adet 9 mm'lik tabanca şarjörü, 13 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet 9 mm'lik tabanca mermisi, 1 adet akü, 1 adet dürbün, 1 adet el radyosu, 300 metre kablo ve elektrik malzemeleri,163 adet pil, 3 adet 500 ml'lik silah temizleme yağı, muhtelif örgütsel doküman, bol miktarda gıda, muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.