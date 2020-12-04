Bitlis’te etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Bitlis-Güroymak karayolunda meydana gelen yoğun sis ve buzlanma nedeniyle, çeşitli kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü karayolunda ekipler, bir taraftan kazalara müdahale ederken, diğer taraftan araçların güvenli şekilde ilerlemesi için büyük çaba sarf ediyorlar.

Tahtalı ile Yukarı Kolbaşı köyleri arasındaki bölgede sis ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı. Bazı araçların kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı bölgede, karayolları ekipleri de buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yürütüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor" denildi.