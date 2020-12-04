“Biz de Ceren’le birlikte öldük”

Ordu'da, geçen yıl aralık ayında evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 1'inci yıldönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarının başında anıldı. Törene anne Gülfer, baba Yılmaz Özdemir'in yanı sıra akrabaları, okul arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ceren'in okul arkadaşları, mezarına 'Meleğimiz Ceren'imize' yazılı not ve karanfil bıraktı. SABAH'a konuşan anne Gülfer Özdemir, "Ceren'siz koskoca bir yıl geçti. Biz de Ceren ile birlikte öldük. Onu düşünmediğim tek bir an yok. Bu acı ancak Ceren'e kavuştuğumuz zaman bitecek" dedi. Baba Yılmaz Özdemir de, "Bir koca yıl geçti ama bizim acımız bitmedi, bitmez" dedi.