Bugün marketler kaça kadar açık olacak? (4 Aralık 2020) Hafta sonu yasağında marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile beraber vatandaşlar sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalara başladı. Bu akşam itibaren başlayacak kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa gibi birçok marketin çalışma saatleri resmi siteleri üzerinden paylaşılırken İçişleri Bakanlığı kurumların bugün için açık olabilecekleri saatleri de duyurduğu biliniyordu. Peki, BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? İŞTE 4 ARALIK ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bilindiği üzere bu akşam 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz olarak devam edecek kısıtlama ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede mevcuttu. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugün marketlere akın ederken akşam kapanış saatleri de merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladı…