Bugün marketler kaça kadar açık olacak? (4 Aralık 2020) Hafta sonu yasağında marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile beraber vatandaşlar sokağa çıkma yasağı öncesi market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalara başladı. Bu akşam itibaren başlayacak kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa gibi birçok marketin çalışma saatleri resmi siteleri üzerinden paylaşılırken İçişleri Bakanlığı kurumların bugün için açık olabilecekleri saatleri de duyurduğu biliniyordu. Peki, BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefour Bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? İŞTE 4 ARALIK ÇALIŞMA SAATLERİ!
Bilindiği üzere bu akşam 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz olarak devam edecek kısıtlama ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede mevcuttu. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugün marketlere akın ederken akşam kapanış saatleri de merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladı…
BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Bugün marketler 10:00 ile 20:00 saatleri arasında çalışıyor olacaklar.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.