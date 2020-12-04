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'da 3 katlı apartmanda çıkan mahalleliyi sokağa döktü

'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan , itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangını gören apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, evde kiracı olarak oturan uyruklu ve çocukları gözyaşı döktü.

DHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 13:43 ABONE OL
Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Yangın, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Kemer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangını gören apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, haber verilmesi üzerine adrese itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Faten Elserri ve çocukları gözyaşı döktü. Mahallelinin söndürme çalışmalarını merakla izlediği yangında dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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