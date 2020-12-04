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’da uyuşturucu operasyonu

’da narkotik polislerinin çalışması neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 4.12.2020 16:09 ABONE OL
Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon Karacabey ilçesinde düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen İ.E., A.E., T.E. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üstünde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 Kilo 135 Gram bonzai ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrası yakalanan 4 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa’da uyuşturucu operasyonu
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