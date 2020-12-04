Cinayet zanlısı polisi şehit etti

Kahramanmaraş'ta Antalya'daki Aykut Çakal cinayetinin katil zanlısı Muhammet Karataş'ı otelde gözaltına almaya giden polis ekibi Karataş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Yaralı yakalanan Karataş hastanede öldü. Antalya'da bir mağazada çalışan Aykut Çakal'dan (28) haber alamayan İstanbul'daki ailesi 23 Kasım'da polisten yardım istemiş, ilk etapta Çakal'ın aracının bir oto galeriye 86 bin liraya satıldığı tespit edilmişti. Satış işlemini gerçekleştiren kişinin Çakal'ın arkadaşı Muhammet Karataş (22) olduğu belirlenmişti. Karataş'ın satış işlemleri sırasında arkadaşı Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Muhammed Ghazı Jasem'i aracın sahibiymiş gibi yanında götürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Jasem, Çakal'ı Karataş ile birlikte Kepez'deki ormanda döverek işkence yaptıktan sonra boğarak öldürüp ormanlık alana gömdüklerini, Karataş'ın Gaziantep'e kaçtığını söyledi. Çakal'ın kepçeyle çıkarılan tanınmaz haldeki cesedi İstanbul'da toprağa verilirken, polis firari katil zanlısının peşine düştü.Yakın çevresine, "Suriye'ye giderek cihada katılacağım" dediği iddia edilen Karataş'ın izine Kahramanmaraş'ta ulaşıldı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekibi dün öğle saatlerinde Karataş'ı kaldığı İsmetpaşa mahallesindeki otelde gözaltına almaya gitti. 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi. Açılan ateş sonucu biri ağır iki polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden Barış Göl (40) kurtarılamayarak şehit oldu. Özel Harekât polisleri otel çevresini ablukaya aldı. Ancak katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi. Kaçış anı kameralara takılan Karataş için kentte çalışma başlatıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarına güvenlik güçleri konuşlandı. Araçlar tek tek arandı.Ekipler, bir ihbar sonucu, Karataş'ı Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakalamayı başardı. Yaralı yakalanan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Karataş'la irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. Karataş'ın, Maraş'a geldiğinde S.Ç.'nin yanında 2-3 gün kaldığı öğrenildi.Otelden kaçan saldırgan, av malzemesi satan bir dükkandan mermi almak isterken yaralı olarak yakalandı. Zanlı hastanede hayatını kaybetti.