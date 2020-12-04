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Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... , , ve 81 il!

Müslümanlar yeni bir cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl cuma namazları koronavirüs gölgesinde geçse de her cuma çok sayıda Müslüman camilere gidiyor. Bugün de cuma namazı saati ve ezan vakitleri vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, , , ve gibi büyük şehirler başta olmak üzere cuma namazı saat kaçta ve illere göre ezan saatleri nasıl? Bu başlık altında 4 Aralık 2020 tarihli cuma namazı saati ve ezan vakitleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 4.12.2020 10:38 Son Güncelleme: 4.12.2020 10:45 ABONE OL
Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... İstanbul, İzmir, Ankara ve 81 il!

İslam alemi için bayram günü olan yeni bir cuma gününe daha eriştik. Her hafta olduğu gibi bu cuma da dua için eller semaya kalkacak, cuma namazı için Müslümanlar camilere gidecek. Bu nedenle cuma namazı saati ve ezan vakitleri 81 il için merak konusu oldu. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta ve ezan ne zaman okunuyor. İşte, başta , ve gibi büyükşehirler olmak üzere 81 il için ezan vakitleri...

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 4 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 4 ARALIK 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati...

Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... İstanbul, İzmir, Ankara ve 81 il!

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

'da Cuma namazı 12.57'de kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

'da Cuma namazı 12.41'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... İstanbul, İzmir, Ankara ve 81 il!

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

'de Cuma namazı 13.04'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... İstanbul, İzmir, Ankara ve 81 il!

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Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... İstanbul, İzmir, Ankara ve 81 il!
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