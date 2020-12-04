Cuma namazı saat kaçta? 2020 4 Aralık Cuma namazı saati ve ezan vakitleri... İstanbul, İzmir, Ankara ve 81 il!

İslam alemi için bayram günü olan yeni bir cuma gününe daha eriştik. Her hafta olduğu gibi bu cuma da dua için eller semaya kalkacak, cuma namazı için Müslümanlar camilere gidecek. Bu nedenle cuma namazı saati ve ezan vakitleri 81 il için merak konusu oldu. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta ve ezan ne zaman okunuyor. İşte, başta Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirler olmak üzere 81 il için ezan vakitleri...

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 4 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu 4 ARALIK 2020 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati...