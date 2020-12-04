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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Türkiye deprem haritası ile 5 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi …

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Aktif özellikteki fay hatlarının geçiş doğrultusunda yer alan ülkemizde son dakika olayları yaşanmaya devam ediyor. Kuşadası Körfezi ve İzmir deprem olayları nedeniyle vatandaşlarımız haberlerini yakında takip ediyor. Bu bağlamda ile - son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler 5 Aralık deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.12.2020 01:50 Son Güncelleme: 5.12.2020 01:51 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Türkiye deprem haritası ile 5 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi …

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? gibi sorular vatandaşlarımız tarafından en son yaşanan şiddetli İzmir deprem olayının ardından vatandaşlarımız tarafında araştırılıyor. Türkiye deprem haritası ile AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek ve yurtta - dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylar için 5 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapıyor.

5 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Son dakika deprem verilerine ilişkin sürekli olarak güncellenen AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve Türkiye deprem haritası detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Türkiye deprem haritası ile 5 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi …
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