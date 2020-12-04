Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Türkiye deprem haritası ile 5 Aralık AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi …

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? gibi sorular vatandaşlarımız tarafından en son yaşanan şiddetli İzmir deprem olayının ardından vatandaşlarımız tarafında araştırılıyor. Türkiye deprem haritası ile AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek ve yurtta - dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylar için 5 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapıyor.

5 KASIM DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? - TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Son dakika deprem verilerine ilişkin sürekli olarak güncellenen AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve Türkiye deprem haritası detayları şöyle;