Emeğin başkenti, dünya madenciler günü’nü kutladı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, maden kenti ve Emeğin Başkenti Zonguldak'ta törenle kutlandı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) Zonguldak Şubesi evsahipliğinde Maden Şehitleri Anıtı alanında düzenlenen tören pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, MMO Şube Başkanı Çağlar Öztürk, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, MMO Şube Yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin yöneticileri, CHP İl yöneticileri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından MMO Şube Başkanı Çağlar Öztürk yaptığı konuşmada, "Maden emekçilerine ve madencilik mesleğine sahip çıkmak bir insanlık görevidir" diyerek, "Her yıl gerçekleştirilen kapsamlı etkinlikleri bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirtti.

Çağlar konuşmasında, "Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; Güzel günlerin bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde; Soma`da, Ermenek`te, Kozlu`da, olduğu gibi işyerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi madencinin öfkesi, umudu ve direnişiyle selamlıyor, Santa Barbara'nın biz madencilere armağan ettiği ve bir gelenek haline gelen 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüzü tüm içtenliğimizle kutluyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Her yıl Odamız öncülüğünde kutlanan ve meslektaşlarımıza Onur Ödüllerinin takdim edilip birlikte olduğumuz 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü ne yazık ki bu yıl buruk bir biçimde kutluyoruz. Dünya Madenciler Günü, mitolojik olarak madencilere miras kalmış güzel bir anlatıdır. Maden emekçilerine ve madencilik mesleğine sahip çıkmak bir insanlık görevidir.

Dünyanın her yerinde 4 Aralık'ları bir mücadele gününe çeviren, coşkuyla kutlayan madenciler, ülkemizde yaşanan iş kazaları, iş cinayetleri ve hak gasplarından dolayı acılar içerisindedir. Hepinizin huzurunda iş kazası ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden maden emekçilerini anıyor, Soma'da, Ermenek'te hakları için direnen madencileri saygıyla selamlıyoruz. Yer kabuğunda ve yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve zorluğa karşı doğayla mücadele ederek maden zenginliklerimizi üreten, gerektiğinde bu uğurda yaşamını kaybeden üyelerimize, maden emekçilerine ve madencilik mesleğine sahip çıkmak bir insanlık görevidir.

Ülkemiz zor dönemden geçiyor. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak bağımsızlığı, özgürlüğü, eşitliği, demokrasiyi, laikliği ve cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz. TMMOB Maden Mühendisleri olarak, bilimden, emekten ve halktan yana olmaya devam edeceğiz TMMOB ve Odalarına karşı artarak devam eden baskılara karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bu özlemin gerçekleşmesini diliyor, tüm meslektaşlarımızın ve maden emekçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyoruz."

"TTK, MTA VE TKİ'YE SAHİP ÇIKILMALIDIR"

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak'ın madenciliğin ve Emeğin Başkenti olduğuna dikkat çekerek, "TTK'nın norm kadro ile çalışması sağlanmalı ve böylece üretim artışı istikrarlı hale getirilmelidir" dedi.

Yeşil konuşmasında, "Maden Havzamızda, ülkemizde ve dünyada madencilik sektöründe çalışan tüm meslektaşlarımızın Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenci kardeşlerimiz adına, tüm dünya madencilerine dayanışma duygularımızı iletiyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Burada, Zonguldak Havzası Maden Şehitliğimizde isimleri yazılı 3 bin 673 maden şehidimizi ve 1848 yılından günümüze kayıtları tutulamamış tüm maden şehitlerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Dünyada maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş tüm madencilerimize ve iş kazalarında hayatlarını kaybeden tüm emekçilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde herşeyden önce, Türkiye'de kömür sektöründe tarihsel birikime sahip olan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne, ülkemizin ve milletimizin geleceği için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği, yerli ve milli varlığımız olan Maden Tetkik Arama Kurumu'na ve özkaynaklarımızı ülke ekonomisine katan madencilik sektörümüze sahip çıkılmasını istiyoruz. Zonguldak Maden Havzasından, kamu ve özel sektör olarak yılda 10 milyon ton taşkömürü üretmek gibi güzel şeyler söylendi, ancak olmadı. Yılda 5 milyon ton üretmesi beklenen özel sektöre maden sahaları verildi, sonuç alınamadı. Söylenenin aksine Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim geriledi. Dönem dönem yapılan işçi alımlarında üretimin arttığı görülmüştür. Ancak emeklilikler sürmekte, çalışan sayısı azalmaya devam etmekte, bu nedenle üretim artışında istikrar sağlanamamaktadır. TTK norm kadro ile çalışır hale getirilmelidir. Salgın, madencilik sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını, madencilik sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Bizim için madencilerin sağlığı herşeyden önce gelir. Gerekli tedbirleri alarak üretimi sürdürüyoruz. Bu duygularla tüm madencilerimizin Dünya Madenciler Gününü kutluyorum. Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum."