Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emniyet müdürlüklerinin yemek atışması

Emniyet müdürlüklerinin yemek atışması

Emniyet Müdürlüğü hesabından sürücülere “Ceza yeme tava ye” tavsiyesinde bulundu. Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yemek atışması takipçilerini gülümsetti.

ALP KÖRÜKCÜ
Giriş Tarihi: 4.12.2020 23:50 ABONE OL
Emniyet müdürlüklerinin yemek atışması

Trabzon Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan, limon, yanında helva... Bir de Vakfıkebir ekmeği... Ceza yeme Hamsi ye" çağrısında bulundu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün bu paylaşımına cevap Nevşehir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından geldi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Bizde ise;
Nevşehir tava, yanında kuru soğan, Nevşehir pidesi, tatlı olarak çiğleme, çerez olarak ise üstüne 1 kilo kabak çekirdeği çitlenir." paylaşımında bulunuldu.

Emniyet Müdürlüklerinin paylaşımları takipçilerini gülümsetti.

Paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet müdürlüklerinin yemek atışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA