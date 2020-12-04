‘Engelli kardeşlerimiz azimleriyle topluma örnek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti. Engellilerin spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını belirten Erdoğan, kabulde de bu şekilde örnek olan isimlerin bulunduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Ülkemiz bugün engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi, geleceğe güvenle bakmaları konusunda dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Önümüzdeki süreçte değişen şartları ve ihtiyaçları dikkate alarak devlet, üniversite, sivil toplum, iş dünyası ve tek tek fertler olarak el ele vermeli, engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız." Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda da, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Twitter hesabından, "Engelli bireylerin büyük insani potansiyelinin önünde hiçbir engelin kalmadığı bir dünya diliyorum" ifadelerini paylaştı. Erdoğan, paylaşımında engelli çocuk ve gençlerle fotoğraflarına yer verdi. ANKARA