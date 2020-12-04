Engelli vatandaşların akülü sandalye sevinci

Hatay'ın İskenderun Belediyesi, engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yürütüyor. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ihtiyaç sahibi 20 vatandaşımıza akülü tekerlekli araç hediye etti.

İskenderun Belediyesi önündeki açık alanda yapılan akülü tekerlekli sandalye dağıtım programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı," Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar engelli kardeşlerimizden gelen tüm akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladık. Dünya Engelliler Gününde, ihtiyaç sahibi 20 vatandaşımıza akülü tekerlekli araç hediye ettik. Belediyemizin imkanları ölçüsünde engelli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Dağıtıma koltuk değnekleri, manuel araçları ya da ailelerinin yardımı ile gelen engelli vatandaşlar akülü araçlarına kavuştuklarında büyük sevinç yaşadı.

Belediye Başkan Tosyalı, "Engellilerin her yönüyle hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onların eksikliklerini tespit ettikten sonra, tekerlekli sandalye veya nelere ihtiyaçları varsa, elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Bugünde bize başvuru yapan kardeşlerimize Akülü tekerlekli sandalyelerimizi dağıtmış olduk. Rabbimden tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.