Engellilerden 'Covid-19 tedbirlerine uyun' çağrısı

Vatandaşların tedbirlere uyması için bir araya gelen Kalp Gözü Dernek yetkilisi Sinan Akkılıç, Engelliler Kalkındırma Derneği Başkanı Şeyhmus Karaburç, Engelliler Dernek Başkanı Feridun Şenateş vatandaşlara seslendi.

Covid-19'dan dolayı riskli gruplar arasında yer aldığını söyleyen Kalp Gözü Derneği yetkilisi Sinan Akkılıç, şunları söyledi: "Bilindiği gibi ülke olarak salgınla mücadelemiz sürüyor, ilçemizde artan vakalara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz tedbirlere uysunlar sevdiklerini düşünsünler, biz görme engelliler olarak halkımızdan ricamız yeni açıklanan tedbirlere uyarak sevdiklerini tehlikeye atmasınlar." dedi.

Maskenin önemine değinen Karaburç ise şunları söyledi: "Özellikle gençlerimize sesleniyorum maske ve sosyal mesafe kurallarına uysunlar, artan vakalara karşı ülke olarak mücadele içerisindeyiz, gençlerde ailesi için evdeki sevdikleri için çevresi için elini taşın altına koyması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kendisinin de engelli bir birey olduğunu belirten Şenateş de "Engelli bireyler olarak kurallara uyup evden dışarı çıkmıyoruz, istiyoruz ki herkesin bu kurallara uyarak vatandaşlık görevini yerine getirmesidir. Sağlık bakanlığımız, devletimiz salgına karşı yeni tedbirler açıkladı, verilen mücadele bizler içindir sokağa çıkma yasaklarına uysunlar, bunlara uymak ve uygulamak insanlarımıza düşüyor, her birey ailesini, sevdiklerini düşünerek hareket etmesi gerekir." dedi.