Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, COVID ile mücadelede ödüle layık görüldü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırmak ve kurumları bu konuda teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün" ödül programının sonuçları belli oldu.

Bu sene Covid-19 ile mücadeleyi odağına alan yarışmada Erdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde "Güvenli Üretim Birlikte Mümkün" projesiyle ödüle layık görüldü.

OYAK'ın maden metalürji alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Erdemir, TİSK tarafından düzenlenen ve tamamı Covid-19 kategorisinde fikir ve projelerin yarıştığı Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında "Güvenli Üretim Birlikte Mümkün" projesi ile ödüle layık görüldü. "Güvenli Üretim Birlikte Mümkün" projesiyle salgının "maske, mesafe ve hijyen" üç temel önlemine odaklanan Erdemir, projeyi dört ana başlıkta hayata geçirdi.

Çalışanlar, aileleri ve tedarikçileri kapsayan projede Gözlem ve Alt İşveren Yönetimi Uygulamaları, Medikal Maske Solunabilirlik Test Cihazı ve Yapay Zeka Tabanlı Maske Tanıma çalışmalarıyla desteklenerek Hijyen Gözlemleri de yapıldı.

Önlemlerin içselleştirilmesi için çalışanların da yaratıcı ve aktif katılım sağladığı projede, saha ve ofis çalışanlarının bir araya gelerek kurduğu "Koronaya İnat Çal" müzik grubu, söz ve bestesi kendilerine ait olan "Haydi Önce Maske Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene" şarkısıyla, koronayla mücadelede müziğin gücünden yararlandı.