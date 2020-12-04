Evi kaçak maden ocağına çevirip kömür çıkartmışlar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, Kilimli İlçesi Gelik Beldesinde, Z.B. isimli şahsın evinde kaçak maden ocağı bulunduğu bilgisi alındı. Bugün saat 14.00'da söz konusu yerde yapılan aramada, Z.B.'nin (51) oturduğu 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirdiği saptandı.

Z.Bb'nin odalara ahşap maden direkleri istiflediği, ayrıca evin mutfağa giden ara bölümünde beton zeminin delinerek maden ocağı haline getirildiği, delinen yerde 3 metre uzunluğunda bir çukur açılarak kaçak kömür üretimi yapıldığı tespit edildi. Tespit edilen kaçak maden içerisinde F.U. (23), C.Ç. (42) ve E.K. (32-) isimli (3) şahıs çalışırken suçüstü yakalandı.

Kaçak ocak ile ilgili adı geçen şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, olay bölgesinde yaklaşık 5 ton kömür yüklü araç ve ocak içerisinde kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Evin kaçak maden ocağı olarak kullanılan kısmı, TTK Gelik Müessese Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldığı öğrenilirken, ekipler gerekli soruşturmayı sürdürüyor,