Fabrika gibi cezaevi!

Kütahya E-Tipi kapalı ve açık cezaevleri adeta bir fabrika gibi üretim yaparak, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. Cezaevindeki mahkum ve tutuklular çini atölyesinde meslek sahibi olarak para kazanıyorlar.

Atölyelerde çalışan mahkumlara 6 personelin eğitim verdiğini belirten Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey; "Kurumumuzun amacı buradaki mahkumlarımıza hem sanatı sevdirmek hem özgüven duygusunu aşılamak hem de meslek sahibi yaparak onları topluma kazandırmaktır" dedi.

Başsavcı Akbey, kurumlarının bu atölyeler nedeniyle kar amacı gütmediğini dile getirerek, kurumlarının Türkiye'deki diğer ceza infaz kurumlarına da örnek olduğunu anlattı.

Türkiye'de diğer cezaevlerine de benzer atölyeler kurulduğunu aktaran, Akbey şöyle konuştu:

"Buraların, insanları topluma kazandırmada büyük yararını gördük. Biz, bakanlığımızın bir aynasıyız. Burada kapalı bir kutu değiliz. Tutuklu ve hükümlülerin yapmış oldukları ürünleri, Türkiye'de 10'a yakın il ve fuarlarda sergilemekteyiz. El emeği göz nuru, topraktan başlayıp son aşamasına kadar hepsini kendimiz imal ediyoruz. Burada çalışan hükümlü ve tutuklular, iyi bir iş yapmanın yanı sıra kaza sigortaları ile az da olsa para almaktadırlar. Bazıları ise alın teriyle kazandıkları paraları çocuklarına gönderebilmektedir. Bu duygusal olarak önemli. Buradan çıktıktan sonra da bir iş bulabiliyorlar. Yıl içerisinde atölyede çini öğrenenlerin sayısı 500-600 kişiyi bulmaktadır."

20 YIL ÖNCE HİZMETE SUNULAN ATELYELERDE 5 BİN KİŞİ MESLEK ÖĞRENDİ

Cezaevinde 20 yıl önce açılan atölyelerde yaklaşık 5 binin üzerinde hükümlü ve tutukluya çini yapılması öğretildiğini kaydeden Akbey, "Şu an da 80 tutuklu ve hükümlümüz çini öğreniyor. Yaklaşık 2-3 ay gibi bir kurstan sonra yeteneğine göre birimlere yerleştiriyoruz. Burada çalışan hükümlü ve tutuklular, hem meslek öğreniyor hem de zamanlarını değerlendirmiş oluyorlar. Tahliye olduktan sonra da kendilerine birer meslek edinmiş oluyorlar. Hatta buradan çıktıktan sonra birkaç kişi çini atölyesi açtı. Bu işi yaparak dışarıda ekmek yiyenler var" diye konuştu.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya E-Tipi kapalı ve açık infaz kurumlarında ayrıca, ayakkabı, gömlek ve gardiyan üniformalarının da hazırlandığı atölyeler faaliyet yürütüyor.