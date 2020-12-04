Gaziantep'te uyuşturucuya geçit yok

Gaziantep'te yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı bilgisi alan polisin otobanda durdurduğu bir tırda yapılan aramada 75 likit metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alınca şehirlerarası otobanda operasyon düzenledi. Yol kontrolünde durdurularak arama yapılan bir tırda 75 kilo sıvı (likit) metamfetamin ile bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ve kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken olayla ilgili olarak aracın sürücüsü gözaltına alındı.