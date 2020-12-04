Gelincik kendisini çeken doğa fotoğrafçısına adeta poz verdi

Dünyada oldukça yaygın türlerden biri olan ve çok hızlı hareket özelliğiyle bilinen gelincik, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi.

İlçeye bağlı Ardıçlı Köyü'nde gelinciği görüntülediğini söyleyen Akyüz, "Çalılık alanda gezinerek yiyecek arayan gelinciği, yanımda bulunan kamerayla kayıt altına aldım. Çok hızlı hareket ettiği için çekim yaparken epey zorlandı. Ancak fotoğraflarını çektiğim zaman adeta poz verir gibi baktı" dedi.

Akyüz, daha önce de nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşağın yanı sıra koruma altında bulunan dağ keçilerini de görüntülediğini söyledi.