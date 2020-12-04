Güney Koreli Jinwook cinayetin davasında flaş gelişme!

Diyarbakır'da öldürülen Güney Kore vatandaşı Jinwook Kim'i öldüren S.D'ye verilen 24 yıllık hapis cezasının gerekçeli kararı mahkemece tamamlandı.

Kararda, sanığın önceden tasarlayarak Jinwook'un telefonunu gasp etmek için plan kurduğu, Jinwook'un öldürüldüğünde eşinin 9 aylık hamile olduğu ve cinayetten bir hafta sonra kadının doğum yaptığı da dikkate alındığında tanımadığı birini hunharca katlettiği gerekçesiyle cezasında indirim uygulanmadığı ifade edildi.

Diyarbakır'da geçen yıl 8 yerinden bıçaklanarak öldürülen Güney Kore vatandaşı Jinwook Kim'in 24 yıl hapisle cezalandırılan katil zanlısı S.D (16) ile ilgili Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı.

İKİNCİ ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ!

Jinwook Kim'in şikâyetçi olan eşi Jung In Jang ifadesinde, "Eşimle evliliğimizden 5 yaşında bir oğlumuz vardı. Öldürüldüğünde de 9 aylık hamileydim. Eşim Harran Üniversitesinde Sosyoloji eğitimi görmek için 3,5 yıl önce Şanlıurfa iline yerleştik. Eşim 1. sınıftan sonra kaydını dondurdu. Ticaret yapmaya karar verdi. Şanlıurfa'dan pul biberi Güney Kore'ye götürmek için araştırmalar yapıyordu. Şanlıurfa'da kiralar yüksek olunca Diyarbakır'a yerleştik. Eşim Şanlıurfa'ya gidip geliyordu. Pul biber getirip Koreli vatandaşların kendi arasında kullanmış oldukları sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de yaşayan Güney Koreli vatandaşlara satıyordu. Olay günü polisler eve geldiğinde eşimin hastanede olduğunu söyledi. Benim de hamile olduğumu görünce hastaneye gitmeme izin vermediler. Kimseye zararımız yoktu, eşimi öldüren katilden şikâyetçiyim" dedi.

HİÇ TANIMADIĞI BİRİNİ GASP ETMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ

Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ancak suç tarihinde 16 yaşında olduğu için 24 yıl hapisle cezalandırılan sanığın cezasında yasa gereği yapılması gereken indirim haricinde hiçbir indirim uygulamadı. Gerekçeli kararda, sanığın birbiriyle çelişen ifadelerine itibar edilmediğini, geceleyin yağma suçunu işlemek için tasarlayarak Jinwook'u gizlenip sokak arasında beklediğini ve gelince telefonunu gasp etmek için bıçakla tehdit ettiğini ve alamayacağını anlayınca defalarca bıçaklayıp öldürdüğünü ifade etti. Mahkeme, sanığın hiç tanımadığı birini eşyasını yağmalamak için canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü için cezasında takdiri hiçbir indirim uygulanmaması yönünde mahkemede vicdani kanaat hâsıl olduğuna dikkat çekildi.

RAPOR SAVUNMASINI YALANLADI! YÜZÜNDE DARP YOK!

Kararda, sanığın yol kesip yolda bekleyerek tehditle geçişi engellediği ve amacının cep telefonunu gasp etmek olduğu, bunu başaramadığı için Jinwook'u bıçaklayarak amacına ulaşmaya çalıştığı ifade edildi. Sanığın, "Yüzüme yumruk attı, kendimi savunmak için bıçakladım" savunmasına da itibar edilmediğini, çünkü yakalandıktan hemen sonra gerek yüzünde gerekse vücudunda herhangi bir darp cebir izine rastlanmadığı, bu nedenle sanığın sadece telefonu gasp etmek için Jinwook'u öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi. Sanığın bu nedenle sadece yasa gereği yaşından dolayı ağır müebbet yerine 24 yıl hapisle cezalandırılmasının dışında hakkında hiçbir takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği gerekçeli kararda anlatıldı.