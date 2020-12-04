Gürbüz geri adım attı, Kumburnu koyu kurtuldu

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün mülkiyeti belediyeye ait Kumburnu Koyunu satışa çıkarma kararı ilçede büyük tepkiye neden oldu. Gün içinde tepkiler giderek büyüdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün sabah saatlerinde satışa ilişkin attığı twette "CHP İzmir'de hem hizmet üretmiyor hem de ilk fırsatta belediyeye, yani İzmirliye ait arazileri, plajları, koyları satıyor. Foça'nın çok kıymetli arazi ve koyların olduğu doğal güzelliklerini yok pahasına satmanıza İzmir'in değerlerini İzmirliden çalmanıza izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da attığı twett ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e tepki göstererek "Talana izin vermeyeceğiz" dedi.

GERİ ADIM ATTI

Gelen tepkilerin giderek büyümesi üzerine Başkan Gürbüz'ün talimatı ile içlerinde Kumburnu Plajı'nın da bulunduğu 8 taşınmazın satışına ilişkin önerge geri çekildi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ

DAĞ DUYURDU

Müjdeli haberi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ duyurdu. Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden, yaptığı paylaşımda; "Foça Belediyesi itirazlar üzerine satış kararını geri çekmek zorunda kaldı. Kumburnu Plajı'nın da bulunduğu doğal güzelliklerin satışını halkımızla birlikte engellemiş olduk. Biz bu sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İzmir'in değerlerinin satılmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi. Kumburnu koyunun satışının geri çekilmesi ilçede de büyük sevinçle karşılandı.