Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ekmek, su, yiyecek gibi temel ihtiyaçların karşılandığı en yakın marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kısıtlamanın dışında tutuldu. Evlerinin temel ihtiyaçlarını şimdiden gidermek ve planlı hareket etmek adına resmi bilgileri takip eden vatandaşlar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa market çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!

HAFTA SONU 5-6 ARALIK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve market çalışma saatleri düzenlendi. Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta sonu temel ihtiyaçlarını almak amacıyla market çalışma saatleri için araştırmalar yapıyor. Peki Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İşte market çalışma saatleri 2020