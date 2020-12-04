Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalara hız kazandırdı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre ekmek, su, yiyecek gibi temel ihtiyaçların karşılandığı en yakın marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar kısıtlamanın dışında tutuldu. Evlerinin temel ihtiyaçlarını şimdiden gidermek ve planlı hareket etmek adına resmi bilgileri takip eden vatandaşlar BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa market çalışma saatlerini merak ediyor. Peki Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri 2020!
İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve market çalışma saatleri düzenlendi. Hafta sonlarının sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile beraber vatandaşlar hafta sonu temel ihtiyaçlarını almak amacıyla market çalışma saatleri için araştırmalar yapıyor. Peki Hafta sonu 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
İşte market çalışma saatleri 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler belli saatlerde açık olacak. 5- 6 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışıyor olacak.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."
"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."