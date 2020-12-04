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Hastane personellerini taşıyan servis aracının aynasını sopayla kırmıştı! Son dakika gelişmesi

Son dakika gelişmesi... ’da yaşanan trafik tartışması nedeniyle içerisinde hastane personellerinin bulunduğu servis aracının camını sopayla kıran saldırgan gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 4.12.2020 17:05 ABONE OL
Hastane personellerini taşıyan servis aracının aynasını sopayla kırmıştı! Son dakika gelişmesi

Olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İddialara göre; K.A. (57) isimli bir sürücü, Sefaköy'de trafikte tartıştığı ve içerisinde hastane personellerinin bulunduğu bir servis aracının sürücüsü M.I.'ya saldırdı. Sopayla servisin aynasını kıran saldırgan daha sonra aracına binerek yoluna devam etti. "Mala Zarar Verme" ve "Hakaret" suçlarından ötürü soruşturma başlatan İstanbul Polisi, kimliği tespit edilen K.A.'yı gözaltına aldı. K.A.'ya ayrıca olay anında maske takmadığı gerekçesiyle "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi. Şüpheli K.A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane personellerini taşıyan servis aracının aynasını sopayla kırmıştı! Gözaltına alındı | Video

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Hastane personellerini taşıyan servis aracının aynasını sopayla kırmıştı! Son dakika gelişmesi
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