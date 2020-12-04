Hava kirliliğini çözmek için Düzce’nin röntgeni çekilecek

Düzce'nin özellikle kış aylarında yaşadığı hava kirliliğine neden olan etkenleri masaya yatırmak ve çözüm yolu bulmak amacıyla Düzce Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bölgeye gönderdiği heyet bir araya geldi. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Başkanı Barış Ecevit Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürü Hasan Ayaz ve Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Zeliha Gemici ve İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Ömer Cihangir, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Temizlik İşleri Müdürlüğü Emrah Gülmez ve çevre mühendisleri katıldı.

"ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ"

Düzce'deki hava kirliliğinin nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini ve yapılan analizlere göre gereken adımların acil bir şekilde atılması gerektiğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Kısa,orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri masaya yatırmak istedik. Hava kirliliğine neden olan kaynakları bulmak ve üzerine gitmek için belediye olarak tüm imkânları seferber edeceğiz. Bakanlık olarak sizlerin de bize ihtiyacı olduğu her alanda yardımcı olmaya hazırız. Sorumluluk almayı ve çözüm ortağı olmayı istiyoruz " dedi.

DÜZCE'NİN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK

Doğru veri ve analizlerle çıkacak sonuçlar doğrultusunda yerel yönetimler olarak uygulamaları bir an önce hayata geçirmek istediklerini kaydeden Başkan Özlü, " Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan gelen heyete, tüm mahallelerimizde hanelerin ve tesislerin kullandıkları yakıtlar, doğalgaz kullanılan bölgeler, otoyolların bulunduğu alanlar, tesisler, fabrikalar ve emisyon salınımı yapan tüm bölgelerle ilgili kapsamlı bir çalışmayı kendilerine sunacağız. Zeliha Hanım da 1 hafta gibi kısa süre içinde bize yapılan ölçümlerin ardından bir analiz yaparak uygulama adımlarına geçeceğiz. Yani bu konunun çözümü için Düzce'nin röntgeni çekilecek" diye konuştu.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi, Düzce Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve diğer kurumların da elini taşın altına koyduğunu ifade ederek, Düzce'nin ortak sorununa ortak çalışma ile çözüm bulacaklarını söyledi. Özlü, Düzce'de doğalgaz kullanımının artırılması ve doğalgaz aboneliği noktasında bir kampanya başlatılması için girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.