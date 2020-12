Hayırsever vatandaştan eğitime destek

Adıyaman'ın ilçelerinden Besnili Erdemoğlu ailesi, memleketleri Besni'de eğitime katkı sunuyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Erdemoğlu adına Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul, 6 derslikli bir anaokulu ile Besni ilçesine 24 derslikli bir lise yaptırıyor.

Holding tarafından Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokul, 6 derslikli anaokulu ile Besni ilçesine yapılacak olan 24 derslikli bir lise protokolü valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ali Erdemoğlu arasında imzalandı.

Vali Mahmut Çuhadar ve işadamı Ali Erdemoğlu arasında imzalanan protokol töreninde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcıları Bedirhan İmamoğlu, Halid Yıldız ve Yunus Kızılgüneş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'de hazır bulundu.

Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokulunda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak. Yapılacak 6 derslikli anaokulunda 20 kişilik sınıflarda toplam 120 öğrenciye eğitim verilmiş olacak.

Besni ilçesi Eskiköy mevkiinde yapılacak olan 24 derslikli lisede ise 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye eğitim verilecek olup, okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, kantin ve yemekhane olacak.

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla Besni ilçesine yaptıkları mimarlık fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan ve sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde ve ilimizde lokomotif görevi gören ve gençlerin eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Ali Erdemoğlu'nun şahsında Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün hayırsever işadamı sayın Ali Erdemoğlu'nun katkılarıyla ilimiz merkezde 24 derslikli bir ilkokul, 6 derslikli bir anaokulu ile Besni ilçesinde yapacağı 24 derslikli lise protokolü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi eğitime ve insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Ali bey sağolsun ilimizin ihtiyaçlarına her daim cevap veriyor. Kendisine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayrısever işadamımız Ali Erdemoğlu tarafından ilimiz merkezde yapılacak okullarımız her türlü sosyal donatıya sahip olacak şekilde inşa edilecek. İlimiz merkez ve Besni ilçemizde yapılacak olan 3 okulda toplamda 1500 öğrenci eğitim ve öğretimden faydalanmış olacaktır. Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı devlet olarak Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise, "Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar Adıyaman'da göreve başladığı sıralarda kendisine hayırlı olsun ziyaretinden bulunmuş ve Sayın Valimizin bizlere okul yapılması ile ilgili bir talebi olmuştu. Bizlerde kendilerine söz verdik. Şu anda Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokul, 6 derslikli anaokulu ile Besni ilçesine yapacağımız 24 derslikli lisenin protokolünü imzalıyoruz. Bu okullarımızı inşallah iki sene içerisinde bitirip devletimize teslim etmeyi planlıyoruz. Allah bizlere ömür verdiği sürece bu yatırımlarımızın devamı gelecektir. Rahmetli babamızın bize bir vasiyeti vardı. Ne yaparsanız yapın, servetin sınırı yok mükâfatı vardır. Sağlığınızda eser bırakın "demişti. Bizde babamızın bu vasiyetini elimizden geldiği kadar Erdemoğlu Holding olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin eğitim maratonunda bizimde bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Şu anda Türkiye genelindeki bütün öğrenci sayılarının binde ikisini bizim ailemizin yaptırdığı okullarda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır" dedi.

Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı Erdemoğlu ailesine teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Erdemoğlu ailesini yakinen de takip ediyorum, Türkiye'nin her tarafından ciddi yatırımları bulunmaktadır. Belediye olarak eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever işadamımız Sayın Ali Erdemoğlu ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise, "Bugün burada toplamda 54 derslikli 3 okulun yapımı ile ilgili Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu arasında bir protokol imzalandı. Erdemoğlu Holding Besni'yi Türkiye'de bir marka haline getirmiştir. Biz ilçemizde her alanda kıymetli ailemizin izini görüyoruz. İnşallah ilçemize yapacakları 24 derslikli Anadolu Lisesi ile birlikte ilçemizin eğitim alanında önemli bir problemi daha çözülmüş olacak. Erdemoğlu ailesi her alanda ve her konuda bizlerin destekçisidir. Öncelikle hayırsever ailemize çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz de eğitime verdikleri destekle önümüzü her daim açıyor. Kendilerine saygılarımı arz ediyorum" dedi.

Konuşmalarında ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ali Erdemoğlu arasında 3 okulun protokolü imzalandı.

Vali Çuhadar, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever işadamı Ali Erdemoğlu'na bir plaket verdi.