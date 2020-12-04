Hepsi Diyarbakır’da ele geçirildi!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bazı şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi.

Söz konusu şahıslar, Silvan İlçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada Diyarbakır İl Jandarma ve Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 4 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların ve araçlarında yapılan aramada; 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikkeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.