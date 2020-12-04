Hepsi uyuduğu sırada doğalgaz patladı!

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy mevkii, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kumlu Sokak sakinleri, gece saat 01.30 sularında, No:45'te bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana gelen patlama sesine uyandı. Mehmet Yörükoğlu'na ait olduğu evden gelen dumanları ve bağrışmaları duyan çevre sakinleri hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi. Bu esnada dairede oturan Mehmet Yörükoğlu, annesi Gülizar, eşi Elif ve çocukları Berkan, Yasemin, Nazife ile Zehra'yı dışarı çıkarttıktan sonra, doğalgaz parlaması nedeniyle çıkan yangına müdahalede bulundu. Mehmet Yörükoğlu ve komşuları yangını kısa sürede söndürürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giden doğalgaz vanasını kapattı.

ÇOCUKLAR ÇOK KORKTU

İtfaiye ekipleri evde kontrollerde bulunurken, dumandan etkilenen ve oldukça korkan Babaanne Gülizar ile 4 torununa 112 ekipleri müdahalede bulundu. Ayakta tedavi gören Yörükoğlu ailesi, komşularına sığınırken, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Mehmet Yörükoğlu, "Evde hep birlikte yatıyorduk. Bir patlama sesi geldi. Hepimiz uyandık. İçerisi duman dolmuştu. Hemen annemi, eşimi ve çocukları dışarıya çıkarttık. Ardından komşularla yangını söndürdük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok" dedi.