HES kodu olmayan adliyeye giremiyor!

Adalet Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartı getirildi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yapabilmek için hes kodu uygulaması bugün itibariyle başladı. Vatandaşlar, adliyeye HES kodlarıyla giriş yapıyor.

BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ

Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına, bölge adliye ve bölge idari mahkemelerine gönderilen yazıda, adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bakanlığın gönderdiği yazı sonrası adliyelere artık HES koduyla giriş yapılmaya başlandı.

HES KODU OLMAYAN GİREMEZ

HES koduyla giriş uygulaması bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde de başlatıldı. Uygulama kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girmek isteyen varandaşların HES kodlarına bakılıyor ve sorgusu yapılıyor. Adliye girişlerinde görevli olan güvenlikler, vatandaşların hes kodunu kontrol ediyor. HES kodu olmayan vatandaşların girişine izin verilmeyecek.