İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik kilitlendi

Koronavirüsle mücadele kapsamında vaka sayılarının artması sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu.

İstanbul trafiğinde oluşan bu yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik seviyesi saat 18.00'da yüzde 82'lere kadar çıktı. Saat 19.00 sıralarında yüzde 78 oldu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında akşam saatlerine doğru E-5 karayolunda trafik yoğunluğu adeta kilitlenme seviyesinde üst sınırlara ulaştı. Trafikteki yoğunluk nedeniyle sürücüler saatlerce direksiyon sallayarak evlerine ulaşmaya çalıştılar. Trafikteki yoğunluk kısıtlama saatine kadar devam etti.