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’da “Tefecilik” operasyonu! Faizle para verip senet imzalatıyordu!

’da faizle para verdiği kişilere senet imzalattırdığı ve kredi çektirdiği iddia edilen 70 yaşında bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde farklı mağdurlara imzalatılmış 512 bin 115 lira değerinde 312 adet borç senedi ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:28 ABONE OL
İstanbul’da “Tefecilik” operasyonu! Faizle para verip senet imzalatıyordu!

İstanbul'da faizle para verdiği kişilere senet imzalattırdığı ve kredi çektirdiği iddia edilen 70 yaşında bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde farklı mağdurlara imzalatılmış 512 bin 115 lira değerinde 312 adet borç senedi ve bir ruhsatsız tabanca bulundu.

İstanbul Emniyeti'nin "Tefecilik" soruşturması Güngören İlçesi'nde açıldı. İddialara göre; 70 yaşındaki G.D. (70), paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç para veriyor ve "Kredi Çektirme" ile "Senet İmzalatma" başta olmak üzere farklı yasa dışı işlerle uğraşıyordu. G.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramalarda; farklı mağdurlara imzalatılmış 512 bin 115 lira değerinde 312 adet borç senedi, bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirildi. "Tefecilik" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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İstanbul’da “Tefecilik” operasyonu! Faizle para verip senet imzalatıyordu!
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