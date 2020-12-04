İzinsiz mantar toplayan baba oğula şok ceza

Olay geçtiğimiz gün Safranbolu ilçesi Kırıklar köyünde meydana geldi. Mantar toplamaya çıkan 64 yaşındaki M.E. ile 23 yaşındaki oğlu İ.F.E ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Akşam 19.00 sıralarında dönmeyince aileleri Jandarmayı aradı. Safranbolu Jandarma Asayiş Timi ve AFAD ekipleri yaklaşık 7 saat sonra baba ve oğlunu ormanlık alanda buldu. Tedbir amaçlı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Öte yandan Ormanda mantar toplayan M.E. ve İ.F.E.'e Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Kanununa Muhalefet (İzinsiz Mantar Toplamak) nedeni ile kişi başı 308 TL. idari yaptırım uygulandı.