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İzinsiz toplayan baba oğula şok ceza

Safranbolu ilçesi Kırıklar köyünde toplarken kaybolan bulunduklarına sevinemediler. Baba oğula izinsiz mantar toplamaktan toplam 616 lira ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 4.12.2020 23:04 ABONE OL
İzinsiz mantar toplayan baba oğula şok ceza
Olay geçtiğimiz gün Safranbolu ilçesi Kırıklar köyünde meydana geldi. Mantar toplamaya çıkan 64 yaşındaki M.E. ile 23 yaşındaki oğlu İ.F.E ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Akşam 19.00 sıralarında dönmeyince aileleri Jandarmayı aradı. Safranbolu Jandarma Asayiş Timi ve AFAD ekipleri yaklaşık 7 saat sonra baba ve oğlunu ormanlık alanda buldu. Tedbir amaçlı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Ormanda mantar toplayan M.E. ve İ.F.E.'e Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Kanununa Muhalefet (İzinsiz Mantar Toplamak) nedeni ile kişi başı 308 TL. idari yaptırım uygulandı.
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İzinsiz mantar toplayan baba oğula şok ceza
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