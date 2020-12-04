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Jandarma kadınlara “” uygulamasını tanıttı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde çalışan kadınları tek tek ziyaret ederek (KADES) uygulamasını tanıttı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 4.12.2020 23:56 ABONE OL
Jandarma kadınlara “Kadın Acil Destek” uygulamasını tanıttı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadına ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması, İçişleri Bakanlığı'nın öncelikleri doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerinde ve işyerlerinde kadınlara tanıtılarak programı yüklemeleri tavsiye ve temin edilmektedir. Söz konusu uygulamanın tanıtımı faaliyetleri sürdürülecektir" denildi.

İl Jandarma Komutanlığında görev alan bayan Jandarma ekipleri tek tek iş yerleri ve yerleşim alanındaki kadınlara uygulama hakkında ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdi.

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Jandarma kadınlara “Kadın Acil Destek” uygulamasını tanıttı
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