Jandarma kadınlara “Kadın Acil Destek” uygulamasını tanıttı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadına ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması, İçişleri Bakanlığı'nın öncelikleri doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerinde ve işyerlerinde kadınlara tanıtılarak programı yüklemeleri tavsiye ve temin edilmektedir. Söz konusu uygulamanın tanıtımı faaliyetleri sürdürülecektir" denildi.

İl Jandarma Komutanlığında görev alan bayan Jandarma ekipleri tek tek iş yerleri ve yerleşim alanındaki kadınlara uygulama hakkında ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdi.