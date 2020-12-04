Kahraman sağlıkçılar için hatıra ormanı

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla "Kahraman Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca çalışan sağlık çalışanları için 81 ilde "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" oluşturulması kapsamında Tunceli'de de Cumhuriyet Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu yolu üzerinde bulunan alanda hatıra ormanı oluşturuldu.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, kurum amirleri ve sağlık çalışanlarının katılımıyla oluşturulan hatıra ormanına ilde çalışan bin 160 sağlık çalışanı için fidan dikimi gerçekleştirildi.