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Karantina süresinin bitmesine 1.5 saat kala yakalandı

’te uygulama yapan polis ekipleri karantina süresinin bitimine 1.5 saat kalan bir kişiyi iline giderken yakaladı. Ramazan A. isimli kişiye 3 bin 150 TL ceza kesildi.

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Giriş Tarihi: 4.12.2020 15:31 ABONE OL
Karantina süresinin bitmesine 1.5 saat kala yakalandı

Karabük emniyet güçleri saat 21.00 de başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Karabük ilinin çeşitli bölgelerinde yol kontrol ve kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi olan araçlara izin verildi. Emniyet güçleri balıklar kayası kavşağında giriş yapan bir aracı durdurarak kimlik ve HES kodu uygulaması sırasın da karantinasının bitmesine 1.5 saat olan Ramazan A'yı yakaladı.

Ramazan A. karantina süresinin bugün bittiğini ve İstanbul'dan Sinop iline cenaze için gittiğini belirtti. Bunun üzerine Olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Ekipler karantina süresinin 3 Aralık değil 4 Aralık da biteceğini belirtmesi üzerine şahsa kural ihlalinden 3 bin 150 Tl ceza kesildi. Ramazan A. ise test sonuçlarının negatif çıktığını, süresinin kendisine bittiğini belirtildiğini, onun için evden çıktığı iddiasında bulundu.

Ceza kesildikten sonra Ramazan A. nın yoluna devam etmesine izin verildi.

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Karantina süresinin bitmesine 1.5 saat kala yakalandı
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