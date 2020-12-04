Kim Milyoner Olmak İster’e katılıp kendine hayran bırakmıştı! Acı haberi geldi

Kovid-19 bir sağlık çalışanını daha hayattan kopardı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Adnan Çetin 39 gündür mücadele ettiği Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti. Dr. Çetin'in vefatı, hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMAYLA DUYULDU



Hastanenin başsağlığı paylaşımında, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin özverili çalışanlarından Acil Servis Hekimlerimizden Dr. Adnan Çetin, 39 gündür mücadele verdiği Kovid-19'a yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabrı cemil niyaz ediyor, sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

SADECE 6 AY DOKTORLUK YAPABİLDİ

Çetin'in kızı Afra Sevde Çetin, babasının yaşamayı seven, kendisinden "İyi insan" diye bahsedilen, azimli, enerjik ve yardımsever biri olduğunu anlattı. Babasının yıllar sonra okulunu bitirdiğine işaret eden Çetin, şöyle konuştu:

"Hayatı çok zorluklarla geçti. Tıp fakültesini bırakma evresinden sonra her türlü işi yaptı. 6 ay sadece doktorluk yapabildi. Kovid-19 olduğunu İzmir'de öğrendi. Hafta sonu için İzmir'e gelmişti. Buraya geldiği gün semptomları başladığı için test yapıldı. Bir hafta evde kaldı. Hastanede yoğun bakımda yattı. Zaten çok uzun süredir de entübeydi, vefat etti. Salgın zamanı atandı, resmen oradaki insanlara yardım etmesi için Allah bu zamanı bekledi. Senelerdir mezun olmayı bekliyordu ve salgına denk geldi. Koronavirüs de onu bizden aldı. " Çetin, dedesini de 3 ay önce Kovid-19'dan kaybettiklerini dile getirdi.

4 MAYIS 2020'DE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Dr. Adnan Çetin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyken ara verdiği eğitimine 25 yıl sonra dönmüş, mezun olduktan sonra 4 Mayıs 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde göreve başlamıştı. Çetin'in İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün vefat ettiği ve cenazesinin İzmir'de toprağa verildiği öğrenildi.



ATV'DE MİLYONLARI KENDİNE HAYRAN BIRAKMIŞTI



Adnan Çetin, 2017 yılında ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılarak hayat hikayesini izleyicilerle paylaşmıştı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınfta okurken bir öğretim görevlisi ile yaşadığı sürtüşme nedeniyle eğitimine ara verdiğini, 25 yıl sonra yeniden okula döndüğünü belirten Çetin azmiyle izleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Çetin programda yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı;

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıfta okurken bir öğretim görevlisi ile yaşadığımız sürtüşme mahkemeye intikal etti. Eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Döndüğümde 80'li yılların ortasıydı. Ama bir evliliğim vardı zaten öğrenimim sona erdiği zaman. Mahkemeyi kazanıp döndüğümde birkaç aylık bebeğim vardı. Sonra 25 yıl aradan sonra tekrar okula döndüm. Şu an öğrencilik yapıyorum. Okulun en popüler öğrencisi olduğunu belirten Çetin okuldan uzak kaldığı zaman ticaretle hayatını kazandığını da sözlerine eklemişti.