Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kütahya emniyeti son günlerde yaptığı operasyonlarla, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez fuar alanındaki şüpheli bir araçta yapılan aramada; poşet içerisinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilmiş, A.B. ve A.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi