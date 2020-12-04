Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

'da kaçakçılarına operasyon

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinde bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 16 parça ele geçirildi.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 4.12.2020 23:12 ABONE OL
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kütahya emniyeti son günlerde yaptığı operasyonlarla, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez fuar alanındaki şüpheli bir araçta yapılan aramada; poşet içerisinde Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilmiş, A.B. ve A.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır." denildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA