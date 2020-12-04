Muş'ta 24 ton sahte deterjan ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele ve halk sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 24 ton deterjan ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada; "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; Hatay'dan Muş'un Varto ilçesine sahte deterjan getirileceği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "2 Aralık 2020 günü saat 16.30 sıralarında Varto ilçe merkezinde bir şahsa ait depoda yapılan aramada, toplam 24 ton sahte deterjan ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.