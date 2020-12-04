Nadir görülen turna yetkililere teslim edildi

Şanlıurfa'da vatandaşların bulduğu turna Doğal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. Bölgede cinsine az rastlanan turna kuşunu teslim alan yetkililer, tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezi götürdü.

Turna Kuş'unu tesadüfen bulduğunu belirten Cuma Çetinkaya şunları kaydetti: "2 gün önce Çiftlikte çalışırken ne olduğunu bilmediğim bu hayvanı buldum internette araştırma yaparak Turna olduğunu öğrendim. Şanlıurfa'da yetkililerle irtibata geçerek turna kuşunu bulduğumu söyledim, ilk gördüğümde halsiz ve bitkin durumdaydı, gözlerinde görme sıkıntısı yaşadığı için uçamıyordu, bende evde 2 gün boyunca baktım besledim, bugün yetkililer geldi teslim ettik, inşallah sağlığına kavuşur. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum bu tür hayvanlara denk gelen insanlarımız zarar vermeden yetkililere teslim etmesi daha iyi olur, onlarda bir canlıdır." dedi.

Teslim alınan turna kuşu yetkililer tarafından tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü götürülerek tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.