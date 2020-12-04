Nergis çiçeğinin özellikleri nelerdir? Nergis çiçeği hikayesi ve anlamı

Nergis çiçeği baharın gelmesi ile birlikte eşsiz kokusu ve görünüm ile belirmektedir. Soğuğa karşı dayanıklı olan Nergis çiçeği, ülkemizde popüler çiçekler arasında yer alır. Tüm dallarında birden fazla çiçek barındırır ve genellikle Akdeniz ikliminde yetiştirilmeye elverişlidir. Peki, nergis çiçeği hikayesi ve anlamı nedir? Nergis çiçeğinin özellikleri nelerdir? Nergis çiçeğinin faydaları nelerdir? İşte nergis çiçeği ile ilgili merak edilenler…

NERGİS ÇİÇEĞİNİN ANLAMI NEDİR?

Nergis çiçeği saygı duyma anlamına gelmektedir. Aynı zamanda aşk çiçeği olarak da ifade edilmektedir. O kadar güzeldir ki, en güzeldir, hatta kendine zarar verebilecek güzelliğe sahiptir. Saygı duyma anlamı taşıdığından genellikle sevilen ve değer verilen kişilere verilebilecek bir çiçek çeşididir.

NERGİS ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tüm çiçekler özeldir, ancak nergis çiçeği kokusu ve görünümü ile akılda kalıcı etkiler yaratır. Nergis çiçeğinin özelliklerine ilişkin detayları şu şekilde sıralayabiliriz:

Soğanlı bir bitki olup, soğanları bir sene dinlendirildiği takdirde yine kullanılabilir.

Taç ve yaprakları sarı ve beyaz şeklindedir.

Yaprakları soğandan çıkar.

Bitkinin soğanı zehirlidir.

Taç yaprakları 6 adet ve oval şekildedir.

Sapları 2080 cm arasında uzayabilir.

Her dalda birden çok çiçek büyür.

Dinlenme zamanına giren nergis kesme çiçekçilikte yaygın kullanıma sahiptir.

NERGİS ÇİÇEĞİ FAYDALARI

Nergis, göz alıcı güzelliği ile kalmayıp birde faydaları ile dikkati çekiyor. İşte nergis çiçeğinin merak edilen faydaları:

Nergisin kökü öğütülerek kullanıldığında sinirlere kadar ulaşabilen yaraların iyileşmesini sağlar.

Temizleyici etkisi ile bilinmektedir.

Cüzzam ve abraş rahatsızlıklarına olumlu etkilerde bulunur.

Soğuk algınlığından kaynaklı hastalıklara iyi gelir.

Rutubet ve safradan dolayı ortaya çıkan baş ağrısına fayda sağlar.

Kaynatılıp suyu içildiğinde ya da haşlanarak tüketildiğinde kusmayı tahrik ederek mide dibindeki rutubeti çeker.

NERGİS ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ

Çiçeklerin kendine has görünümlerinin yanı sıra dikkat çekici hikayeleri bulunur. Nergis çiçeği de hikayesi ile merak konusu olmaya devam ediyor. Öyleyse hikayesinden gelin biraz bahsedelim. Nergis çiçeği ismini dünyada yakışıklılığı ile ön plana çıkan Narkissos'dan almaktadır. Yakışıklılığı ile o kadar çok dikkat çekiyor ki çevresindeki tüm kızlar hatta periler bile ona ilgi duymaya başlıyor. Karaburun'da hayatını sürdüren Narkissos'un ilgisini ise ne kızlar ne de periler çekebiliyor. Ancak, bir gün perilerden biri Narkissos'u Zeus'a şikayet ediyor ve cezalanmasını istiyor. Tanrı Zeus'un bu isteğini kabul ediyor, cezası ise aynen şöyle; "Başkalarını sevmeyen kendini sevsin" diyerek Narkissos cezasından payına düşeni alıyor. Narkissos bir gün göl kenarına gider ve su içmek için göle eğildiğinde yansıması karşısında kendisine hayranlık duymaya başlar ve aşık olur. Günlerden bir gün yine göle gider ve kendine bakarken göle düşüverir ve hayatını kaybeder. Bunu gören kızlar ve periler Narkissos'u sudan çıkarmak isterler. O esnada suyun içerisinden bir çiçek çıkıverir. Çiçeğin rengi ve kokusu o kadar hoş ve güzeldir ki, çiçeğin adını Narkissos koyarlar, nergis çiçeğinin anlamı da işte buradan gelmektedir.

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