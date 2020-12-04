Nurcan Arslan cinayetinde flaş! Mahkeme müebbet verdi

Küçükçekmece'de 4 yıl önce arkadaşlık isteğini reddettiği için 11 kurşunula Nurcan Arslan'ı öldüren evli ve 3 çocuk babası Abdullah Melih Barış, iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın bozduğu davayla ilgili bir üye tutuklu sanığın, geçmiş yaşamı ve duruşmadaki iyi hali kriterinin sanığın geleceği üzerinde olumlu ve ıslah edici etkisi kanaati oluşmadığından mahkemenin kararına şerh koydu. Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, "Yaşadıklarımdan dolayı çok pişmanım. 5 yıldır cezaevindeyim. Ailem mağdurdur. Tahliyemi isterim' dese de müebbet hapis cezası almaktan kurtulamadı.

SANIK SON BİR ŞANS İSTEDİ

İstanbul'da 30 Ocak 2016 tarihinde Nurcan Arslan'ı öldürdüğü iddia edilen Abdullah Melih Barış'a verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından mahkeme yine sanığa müebbet hapis cezası verdi. Bir üye hakim, sanığa verilen müebbet hapis cezasına şerh koydu. Davanın karar duruşmasında Arslan ailesinin avukatları, tutuklu sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini iddia ettiler. Mahkeme heyeti, haklarında zorla getirilme kararı çıkarılan tanıkların duruşmaya gelmemeleri üzerine yine de karar verileceğini açıkladı. Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış da savunmasında, Nurcan Arslan'ın kendisine hakaret ettiğini ve kendisinde bipolar olduğu için öfkelenip bu cinayeti işlediğini söyledi. Son bir şans istediğini ve hata yaptığını söyleyen Barış, ''Hayata geri dönmek istiyorum'' dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin geçmişte bipolar rahatsızlık geçirdiğini, bu yüzden istese bile ruhsatlı silah alamayacağını, silahın ruhsatsız olmasının sebebinin de bu olduğunu anlattı.

BİR ÜYE MAHKEMENİN KARARINA ŞERH KOYDU

Son savunmasını yapan sanık, "Yaşadıklarımdan dolayı çok pişmanım. 5 yıldır cezaevindeyim. Ailem mağdurdur. Tahliyemi isterim' diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, önceki kararında direnerek yine sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ancak bir üye, tutuklu sanığın, geçmiş yaşamı ve duruşmadaki iyi hali kriterinin sanığın geleceği üzerinde olumlu ve ıslah edici etkisi kanaati oluşmadığından mahkemenin kararına şerh koydu.

YEĞENİ, "11 KURŞUNA RAĞMEN İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI"

Duruşma çıkışı açıklama yapan maktul Nurcan Arslan'ın yeğeni Sinem Arslan, " Savcılık mütalaasında bu cinayetin tasarlayarak işlendiği, katilin sunduğu iddiaların hepsinin asılsız olduğu uzun bir şekilde açıklandı. Katilin müebbet hapis cezasının devam etmesi gerektiğini ve bozulmaması gerektiğini söyledi savcı. Katil cezasında indirim yapılmasını bile değil, tahliye edilmeyi talep ediyor ve bunu mahkemede birçok kez dile getirdi. Beklentisi tamamen cezaevinden çıkarılmak, sıktığı 11 kurşuna karşılık daha 11 sene bile içeride yatmamışken tahliye edilmeyi talep ediyor. 11 kurşuna rağmen iyi hal indirimi aldı. İyi hal indirimiyle verilen müebbet hapis cezasına tekrar indirim uygulanmaya çalışılıyor. Adeta bir kadın cinayeti davası değil de indirim çadırı gibi. Biz kesinlikle tekrar bir indirim uygulanmasını istemiyoruz'' dedi.

Nurcan Arslan, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, arkadaşlık isteğini reddettiği Abdullah Melih Barış tarafından bir plazanın önünde 11 kurşunla öldürülmüştü. İki yıl süren yargılamanın ardından sanık Abdullah Melih Barış, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı, daha sonra ise iyi hal indirimi uygulanarak cezası müebbet hapse çevrildi. Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Ancak mahkeme yine sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.