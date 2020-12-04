‘Oğlum olmadan asla’

Ordu'da yaşayan Cemile ve Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Mahkeme de çiftin 5 yaşındaki oğullarının velayetini, dava bitene kadar, anne Cemile Deniz'e verdi. Mehmet Atakan Deniz ise geçen 13 Temmuz'da mahkemeye başvurarak, ambulans hemşiresi eşinin, sürekli hastaların evlerine girip çıktığını, kronik rahatsızlıkları bulunan oğlunun ağır risk altında olduğunu iddia ederek velayetin geçici olarak kendisine verilmesini istedi. Mahkeme de, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olması gerekçesiyle bu talebi kabul etti. Anne Cemile Deniz'in karara itirazı üzerine, psikolog ve pedagoglara bilirkişi raporu hazırlatan Ordu 2'nci Aile Mahkemesi ise itirazı yerinde bularak çocuğun yeniden anneye verilmesini kararlaştırdı. Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan Cemile Deniz, "Bu kararı bekliyordum. Süreç uzamadığı ve oğlum fazla etkilenmediği için de mutluyum. Bir çocuk, Kovid- 19 salgını bahanesiyle 'Mesleğinizden ötürü risklisiniz' denilerek annesinden alınmamalıydı. Adalet yerini buldu. Başta Cumhurbaşkanıma, Sağlık Bakanıma, Adalet Bakanıma çok teşekkür ederim. Arkamda olduklarını, bu yanlış kararın düzeltilmesinin takipçisi olduklarını ifade ettiler" dedi.Deniz, "Eşimle hiçbir zaman bir problemimiz olmadı. Kendisiyle de konuştuk. 'Nasıl yapalım' diye sordu. Ben de dün anne ve baba arasındaki geçişten etkilenmemesi için bilerek almadım. Kimse böyle bir şeyle karşılaşmasın. Gerçekten zor bir karar, zor bir durum. Oğlumla sarılıp yatmayı özledim. Ona sevdiği yemekleri yapacağım, birlikte çok vakit geçireceğiz. Onun hem bakıma hem bana ihtiyacı var, çünkü kronik rahatsızlığı var, onunla sağlık çalışanı olduğum için ilgilenmem gerekiyor. Neye nasıl ihtiyacı olur bilen bir kişiyim, en önemlisi ben onun annesiyim. Bugün aldıktan sonra hastaneye gidip son kontrollerini yeniden gözden geçirip eve gideceğiz" dedi.