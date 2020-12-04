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canlı çekilişle BELLİ OLDU! Online ile - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Pazartesi ve Cuma günleri İdaresi ile Sisal şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belli olan MPİ , 4 Aralık günü canlı çekilişle açıklandı. Bugünkü çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek kazanmak isteyen şans oyunu severler 4 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 4 Aralık MPİ On Numara sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranını burada bulabilir biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.12.2020 20:26 Son Güncelleme: 4.12.2020 20:26 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 4 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları, bugün (4 Aralık 2020 Cuma) canlı çekilişle açıklandı. Bugünkü MP TV çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazananı olmak amacıyla 4 Aralık MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MPİ 4 aralık On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına buradan erişebilirsiniz…

MPİ ON NUMARA SONUÇLARI (4 ARALIK)

4 Aralık MPİ On Numara sonuçları ve Milli Piyango İdaresi On Numara bilet sorgulama motoruna bu başlık altından erişerek biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilirsiniz…

Milli Piyango idaresi (MPİ) 4 Aralık On Numara sonuçları: 12 – 47 – 34 – 66 – 52 – 18 – 71 – 67 – 75 – 33 – 43 – 48 – 10 – 69 – 16 – 55 – 20 – 50 – 29 – 11 – 35 – 26

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle:

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 4 Aralık On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama BURADA!
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