Orkide hangi mevsimde çiçek açar? Orkide çiçeği bakımı ve özellikleri

Orkide renkli sık çiçekleri iri kökleriyle en çok beğenilen çiçek çeşitleri arasındadır. Orkide bakımı hassasiyet gerektirir. Çiçeğe doğru sulama yapılmazsa ya da yeri doğru belirlenmezse hemen küserek kuruyacaktır. Orkide bakımı yaparken güneş ayarı, sulama, saksı seçimi oldukça önemlidir. Ayrıca orkidenin özelliklerini bilmek de size fayda sağlar. Ayrıca yılda birkaç kez çiçeklenebilen orkidelerin hangi mevsimde çiçek açtığı merak edilmektedir. Haberimizden öğreneceğiniz orkide bakımı tüyoları ile orkidelerinizin nasıl çiçeklendiğine siz de şaşıracaksınız. İşte adım adım orkide bakımı ile ilgili bilmeniz gerekenler; orkide çiçeği bakımı nasıl yapılır? Orkide ne sıklıkta sulanır? Orkide için toprak ve saksı seçimi nasıl olmalıdır?

ORKİDE BAKIMI NASIL YAPILIR? ORKİDE ÇİÇEĞİNE NASIL BAKILIR?

Orkideler 18 derecenin altındaki sıcaklıkları sevmezler. Ayrıca maksimum sıcaklık derecesi de 29 derecedir. Güneş, bir orkide için en önemli kaynaktır. Güneşsiz yaşayamaz ama direkt olarak almayı da sevmezler. Toprak seçimi orkide bakımındaki ikinci önemli etkendir. Nefes alan toprağı seven orkidenin kendine has toprağı bulunur. Az toprakla geçirgen bir köklenmeyi tercih eder. Hatta kullandığınız saksının şeffaf olması orkide için çok daha iyidir. Çünkü yaprakları gibi kökleri de güneşe ihtiyaç duyar. Köklerinin sığdığı her saksı içinde yetişebilir. Ancak mutlaka saksı altından su çıkışı olabilecek delikleri bulunmalıdır. Orkideniz yeterince güneş alıyorsa ve toprak seçiminiz doğruysa artık endişelenmeniz gereken bir şey kalmamıştır.

ORKİDE BAKIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR TÜYO

Orkide bakımı yaparken kendiliğinden uzayan ve çiçeklenmeyen dalları yatay bir şekilde temiz bir makasla keserek dalın hava almasını engellemelisiniz. Bunun için en sık kullanılan yöntem mumdur. Mumu ısıtarak kestiğiniz dala birkaç damla damlatarak kesilen dalın hava almasını engelleyebilirsiniz. Böylece o dalın kurumasının önüne

ORKİDE NE SIKLIKTA SULANIR?

Kök yapısı ile birçok çiçekten ayrılan orkidenin sulama yöntemi de değişiklik gösterilebilir. Orkide bitkisi haftada bir kez sulanabilir. Sulama yaparken ister saksı içine su dökerek isterseniz de su dolu bir kaseye çiçeğinizi 15 kadar oturtarak suyu emmesini sağlayabilirsiniz. Orkideyi sularken en önemli konu suyun direkt olarak dökülmemesidir. Yani su biraz oda sıcaklığında dinlendirilerek bitkiye verilmelidir. Fazla sulamadan kaçınılmalı ve bitkinin kökleri ara ara kontrol edilmelidir. Ayrıca saksı tabağında su kalmadığına da emin olmanız gerekir. Saksı tabağında kalan suyu emmeye çalışan kökler hızlı şekilde çürüyebilir. O nedenle sulama yaptıktan sonra saksı tabağını kontrol etmeyi unutmayın.

ORKİDE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Orkidenin binlerce çeşidi bulunurken Türkiye'de daha çok Phalaenopsis türü orkide tercih edilir. Bu orkideler uzun ince bir gövdeye ve geniş yapraklı çiçeklere sahiptir. Kadifemsi dokusuyla çiçek renkleri oldukça canlıdır. Kökleriyle de dikkat çeken orkidenin toprak seçimi çok önemlidir. Kendine özel toprağı bulunan orkidenin kökleri genellikle saksı dışından görülebilir. Bu sayede kökleri güneş alır ve bitkiniz daha sağlıklı büyür.

ORKİDE HANGİ MEVSİMDE ÇİÇEK AÇAR?

Orkide bitkileri normal şartlarda bir yılda iki kez çiçeklenirler. Bazı orkide çeşitleri bakıma göre dört kez de çiçeklenebilir. Orkidelerin çiçek açması için mevsim farkından ziyade çiçeğin yaşam koşulları önemlidir. Genellikle kapalı ortamlarda bakılan orkide güneş, sulama gibi bakım etkenlerine göre çiçek verirler.

