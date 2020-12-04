Para çiçeği evin neresinde durmalı? Para çiçeği bakımı ve özellikleri

Bitkiler dünyasının en şanslı çiçeklerinden biri olarak kabul edilen para çiçeğinin şans ve zenginlik getirdiğine inanılır. Koyu tombul yaprakları ile dekoratif olarak da tercih sebebidir. Çok fazla sulama istemeyen bu çiçeğin bakımındaki en önemli nokta yer seçimidir. Yanlış yer seçimi yaprak dökümüne, bitkinin gelişiminin gerilemesine ya da bitkinin ölümüne sebep olabilir. Peki, para çiçeği bakımı nasıl yapılır? Para çiçeği evin neresinde durmalıdır, güneş sever mi? İşte para çiçeğinin özellikleri ve tüm bu sorularınızın yanıtları…

PARA ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Para çiçeğinin bakımını yaparken diğer bitkilerde olduğu gibi sulama konusuna özen göstermelisiniz. Toprak kuruluğu bir bitkinin sulama ihtiyacını gösteren en önemli etkendir. Haftada bir sulanabilen para çiçeğini sıcak havalarda toprak kontrolüne göre sulayabilirsiniz.

Para çiçeğine toprak seçimi yaparken özgür olabilirsiniz ancak saksı seçiminde biraz daha özenli olmalısınız. Köklerinin rahat etmesi için bitkiyi geniş bir saksıya dikmelisiniz. Çoğaltma konusunda da kolaylık sağlayan para çiçeğinin yaprağını suda bekleterek köklenmesini sağlayabilirsiniz. Ayda bir kez çiçekli bitkilere özel bitki besini kullanabilirsiniz. Bu çiçeğinizin daha sağlıklı olmasını sağlar. Ancak aşırıya kaçmamak burada da çok önemlidir.

PARA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kaktüs türlerinden sukulente benzeyen para çiçeğinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Güney Afrika kökenli olduğu düşünülen bitkinin Türkiye'deki türleri yeşil yapraklı ve minik ağaca benzer bir gövdeye sahiptir. Yeşil yaprakları her daim taze bir görünüme sahiptir. Bitkinin 4 yıllık bakımından sonra beyaz ve pembe çiçekler açar. Para çiçeği cam önünde dekoratif olarak evimizi süslemekle kalmaz aynı zamanda eski inançlara göre evimize şans da getirir.

PARA ÇİÇEĞİ EVİN NERESİNDE DURMALI, GÜNEŞ SEVER Mİ?

Kaktüs bitkisi güneşi seven ve soğuk iklimlerde yaşamakta zorlanan bir türdür. Para çiçeği 15 derece sıcaklığın altında yaşamakta zorlanır. Balkonda ya da bahçede de bakılabilen para çiçeklerinin 15 derece altına düşen hava koşullarında iç mekâna alıştırılması gerekir. Ayrıca gece yarısı sıcaklıkların düştüğü unutulmamalı ve para çiçeği gece koşullarında 15 derecenin altında dışarıda bırakılmamalıdır. Ayrıca bitkinin çok rüzgâr yememesi de önemlidir. Rüzgâr almayan güneş gören yerleri seven para çiçeği soğuk havalarda donmadan dolayı çürüyebilir. Bitkinin güneşi sevdiğini söyledik ama bu onun direkt aşırı güneşe maruz kalması anlamına da gelmiyor. Evinizde para çiçeğinize yer seçerken güneşe direkt maruz kalmasını da önlemesiniz.

PARA ÇİÇEĞİ NEDEN YAPRAK DÖKER?

Para çiçeği fazla sulama, az sulama ya da rüzgâra maruz kalma nedenlerinden dolayı yaprak dökebilir. Bitkinizi kurtarmak için önce neden yaprak döktüğünü anlamalısınız. Bitkinin toprağını kontrol ederek sulamalı ve yer değişimi yaparak yapraklarının durumunu kontrol edebilirsiniz. Direkt güneş ışığından uzak tutmayı da unutmayın. Güneş seven bir çiçek olmasına rağmen birçok bitki gibi direkt güneşe maruz kaldığında bitkiniz kuruyabilir. Cam arkasında duruyorsa cama yansıyan güneş, daha sıcak bir halde bitkiye yansımaktadır. Bu da dikkat etmeniz gereken bir diğer noktadır. Tabi bitkilerin türlerine göre belirli dönemlerde yaprak dökmeleri de normaldir. Para çiçeği için bu süre 2 yıldır. İki yıl sonunda yaprakları dökülebilen bitkinin sağlıklı görünmesi durumunda endişelenecek bir durum yoktur.

Para çiçeğinde yaprak dökümünün sebebi yanlış bakım olabileceği gibi fazla bakım da olabilir. İnsanların nasıl bazı bakterileri vücuduna almaları ve bağışıklık kazanmaları gerekiyorsa bitkilerde de durum aynıdır. Sürekli yeri değişen ya da sık sulanan bitkinin ölmesi kaçınılmazıdır.

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