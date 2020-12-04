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Polis yolda kalan sürücünün otomobilinin lastiğini değiştirdi

’da polis ekibi, otomobilinin lastiği patlayan sürücüye yardım ederek, lastiği değiştirdi. O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Polis her zaman ceza yazmaz. Kutluyorum” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 10:04 ABONE OL
Polis yolda kalan sürücünün otomobilinin lastiğini değiştirdi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye gezerken lastiği patlayan sürücü yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine ekip, patlayan lastiği otomobilin yedek lastiği ile değiştirdi.

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O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak, "Polis her zaman ceza yazmaz. İnegöl'ümüzde lastiği patladığı için yolda kalan araç sürücüsüne yardım ederek lastiğini değiştiren polisimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Polis yolda kalan sürücünün otomobilinin lastiğini değiştirdi
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