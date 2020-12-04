Polisle çatışan şüpheli, daha önce de ekip otosuna ateş açmış!

POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇTI!

Ancak durdurulmak istenilen kişi, tabancayla polis aracına 1 el ateş açtı ve kaçarak, karanlıkta izini kaybettirdi. Polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı olan Hamza T. olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına almak için dün evine gitti.

Ancak yakalanmak istemeyen Hamza T. önce tabancayla havaya ateş açtı ardından da tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. Bir süre sonra minibüsüne binip kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.