Rezidans dairesine baskına giden polisler bile şoke oldu!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Esenyurt'ta lüks bir site içerisindeki kiralık bir rezidans dairesine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel havalandırma, ışıklandırma, ısıtma ve aydınlatma düzenekleriyle adeta seraya dönüştürülen adreste Hint Keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak adrese giren Narkotik Masası Polisleri iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Rezidans dairesi kiralayıp zehir yetiştirdiler! Böyle yakalandılar | Video

PAKET PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adrese yapılan baskında 60 saksıya dikilmiş halde 60 kök Hint Keneviri, bir kavanoz ile bir metal meyve suyu kutusu içerisinde 105 gram Hint Keneviri tohumu ve Coca-Cola kutusu içerisine saklanmış halde 2.3 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan iki uyuşturucu satıcısının; sattıkları uyuşturucu maddeleri polislere yakalanmamak adına içerisine sakladıkları Coca-Cola kutusuyla servis ettikleri iddia edildi. Yapılan aramalarda tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 120 paket halinde toplam 475 gram Esrar maddesi de bulundu. Adreste ayrıca paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve tartılarak satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.